Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben mientras mercados esperan decisión de la Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaban estables o subían levemente el miércoles, ya que los inversores se mostraban cautos antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en busca de más claridad sobre la trayectoria del banco central para los recortes de tasas.

* El mercado espera que la Fed reduzca su tasa de interés de referencia 25 puntos básicos al término de su reunión de dos días más tarde el miércoles.

* Los inversores analizarán de cerca los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de señales sobre el alcance de la futura relajación monetaria, especialmente en relación con la tasa neutral en la que se considera que la política monetaria no estimula ni restringe la actividad.

* "Powell hizo algunos comentarios antes en el sentido de que la flexibilización de septiembre era un recorte de tasas para la gestión del riesgo, lo que el mercado, al menos brevemente, interpretó como que no se trata de un reinicio de un ciclo de recortes de tipos con vistas al futuro", dijo Zachary Griffiths, jefe de grado de inversión y estrategia macro en CreditSights.

"Pero lo que hemos escuchado de los responsables a cargo de la política monetaria de la Fed desde entonces parece indicar, por ahora, que prefieren centrarse en la debilidad del mercado laboral frente a una inflación persistente, y una mayor disposición a mirar más allá de la inflación impulsada por los aranceles".

* También estarán en el punto de mira los comentarios de la Fed sobre cuándo podría el banco central poner fin a su programa de reducción del balance, conocido como endurecimiento cuantitativo (QT).

* Powell señaló recientemente que el final del QT se acerca, alentando la especulación de que la Fed podría anunciar esa conclusión más tarde el miércoles.

* El fin del QT debería ser alcista para los bonos del Tesoro porque disminuye su oferta en el mercado, empujando los precios al alza y los rendimientos a la baja.

* El miércoles, los futuros de tasas estadounidenses indicaban otro recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre, con una probabilidad del 85%, según los cálculos de LSEG.

* Para 2026, el mercado de futuros de los fondos de la Reserva Federal ha descontado unos tres recortes más de un cuarto de punto.

* A última hora de la mañana, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía un punto básico, a 3,991%, mientras que el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, se mantenía estable, en el 3,5%.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años subía 1,5 pb, a 4,562%.

* La curva de rendimientos aumentó ligeramente el miércoles, con un diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos y diez años de 49,1 puntos básicos , frente a los 48,4 puntos básicos del martes. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Editado en español por Ricardo Figueroa)