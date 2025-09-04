Rendimientos de la eurozona caen tras los datos de EEUU y los comentarios de la Fed

Por Stefano Rebaudo

Los rendimientos de la deuda pública de la eurozona caían el jueves, tras los débiles datos estadounidenses y los comentarios de los responsables de la Reserva Federal inclinándose hacia el relajamiento monetario.

Sin embargo, los inversores siguieron preocupados por el aumento de la deuda pública y de la oferta de bonos en la eurozona, con el Gobierno de Francia enfrentándose a un probable colapso la próxima semana debido a una controvertida votación presupuestaria, mientras que Alemania está aumentando el gasto fiscal.

Los responsables de la Reserva Federal siguieron expresando su convencimiento de que se avecinan recortes de tipos, mientras que las ofertas de empleo cayeron en julio, reflejando el debilitamiento del mercado laboral.

Los mercados están a la espera de nuevos datos sobre el empleo en EEUU y de la última lectura del PMI de servicios del ISM más adelante en la sesión. El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia para el bloque de la eurozona, caía 3,5 puntos básicos, hasta el 2,71%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban el jueves en Londres, tras la fuerte caída de la víspera.

La deuda pública de la zona euro a muy largo plazo se vio sometida a presiones de venta esta semana, con los rendimientos alcanzando máximos de varios años, mientras los inversores estaban cada vez más preocupados por el aumento de los niveles de deuda en todo el bloque.

Los mercados esperan que los planes de inversión de Alemania, junto con los probables aumentos del gasto en defensa en los países de la zona euro, hagan subir la deuda. El rendimiento de los bonos alemanes a 30 años bajaba 4 puntos básicos, hasta el 3,32%. El miércoles alcanzaba el 3,434%, su nivel más alto en más de 14 años.

"La deuda pública de la eurozona probablemente no esté fuera de peligro, ya que los retos fiscales subyacentes y las implicaciones para la financiación siguen siendo importantes", afirmó Hauke Siemssen, estratega de tipos de Commerzbank. El rendimiento de la deuda francesa a 30 años bajaba 5 puntos básicos, hasta el 4,40%.

El martes alcanzaba el 4,523%, su nivel más alto desde junio de 2009.

La diferencia entre el rendimiento de la deuda pública francesa a 10 años

y la de los bunds alemanes —un indicador de mercado de la prima de riesgo que exigen los inversores por mantener deuda francesa— se ampliaba a 79 puntos básicos, tras alcanzar los 82 puntos básicos la semana pasada.

El ministro francés de Finanzas, Lombard, dijo que el Gobierno tendría que ceder en sus planes de recorte del déficit presupuestario si el primer ministro François Bayrou es derrocado en una moción de confianza el 8 de septiembre, según informó el miércoles el Financial Times.

Los analistas también señalaron que, a pesar de las expectativas de una mayor prima de riesgo en los costes de endeudamiento a muy largo plazo, la demanda de bonos a más largo plazo seguía siendo bastante robusta.

El Tesoro italiano dijo el martes que había captado 5000 millones de euros a través de un nuevo BTP a 30 años, tras atraer unos 107.000 millones de euros en pedidos totales.

El rendimiento de la deuda española a 30 años caía 5 puntos básicos, hasta el 4,19%, tras alcanzar el 4,31% el martes, su nivel más alto desde noviembre de 2023.

El rendimiento italiano a 10 años

bajaba 4,5 puntos básicos, hasta el 3,59%, y la diferencia entre los bonos italianos y alemanes

se reducía un punto básico, hasta los 88 puntos básicos. El rendimiento italiano a 30 años descendía 6 puntos básicos, hasta el 4,62%.

