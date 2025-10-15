Rendimientos de largo plazo de bonos Tesoro EEUU caen debido a la preocupación por el comercio

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de más largo plazo bajaban el miércoles, porque los recientes comentarios de funcionarios estadounidenses arrojaban dudas sobre si un acuerdo comercial con China es posible.

* Los rendimientos bajaron después de que el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, describió la importante expansión por parte de China de sus controles de exportación de tierras raras como un repudio total de los acuerdos comerciales entre ambos en los últimos seis meses.

* Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que no está claro si las recientes restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras representan una división dentro de su equipo de negociación comercial, pero que no cree que Pekín quiera ser un "agente del caos".

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años caía 1,1 puntos básicos, a un 4,011%.

* El rendimiento del bono a 30 años perdía 2,2 puntos básicos, al 4,602%.

* Los inversores también seguían lidiando con la falta de datos económicos en Estados Unidos, cuando la paralización del Gobierno se prolongaba a un decimoquinto día.

* Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York dijo que su índice manufacturero Empire State subió a 10,7 en octubre, más que el 8,7 negativo de septiembre y el 1,4 negativo estimado por los economistas encuestados por Reuters.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 52 puntos básicos.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables de política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" ante cualquier nuevo recorte de las tasas de interés y que el banco central podría estar acercándose al final de su esfuerzo de ajuste cuantitativo para reducir el tamaño de sus tenencias. (Reporte de Chuck Mikolajczak, Editado en Español por Javier López de Lérida)