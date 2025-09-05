Rendimientos de los bonos de la eurozona disminuyen ante el dato de nóminas de EEUU

MUMBAI, 5 sep (Reuters) -

Los rendimientos de la deuda pública de la eurozona bajaban el viernes, estabilizándose al final de una semana volátil, a la espera de los datos de Estados Unidos sobre el empleo mensual, donde un dato débil podría hacer que los Bunds quedaran rezagados con respecto a los bonos del Tesoro. El rendimiento alemán a 10 años, la referencia de los bonos de la eurozona, bajaba 2 puntos básicos, hasta el 2,705%, enfriándose desde el máximo de cinco meses del 2,80% alcanzado a principios de semana. Del mismo modo, el rendimiento de la deuda alemana a 30 años también descendía 2 puntos básicos, hasta el 3,324%, ampliando su caída tras alcanzar el miércoles un máximo de 14 años del 3,434%, en el contexto de una venta mundial de deuda pública a largo plazo ante las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en las economías desarrolladas.

Los rendimientos de otros bonos regionales, como los de Francia e Italia, cotizaban en línea con sus homólogos alemanes.

La inestabilidad política y la menor demanda de deuda a largo plazo por parte de inversores como los fondos de pensiones también han lastrado los bonos a largo plazo esta semana, con los mercados a la espera del resultado de una moción de censura en Francia el 8 de septiembre. A corto plazo, la debilidad de los indicadores del mercado laboral de EEUU ha contribuido a consolidar las expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mes, lo que ha llevado a los rendimientos a largo plazo por debajo de los máximos de varios años alcanzados esta semana.

Estas expectativas podrían ponerse a prueba más adelante, si las nóminas no agrícolas aumentan más de lo esperado. Los economistas encuestados por Reuters esperan un aumento de 75.000 puestos de trabajo en agosto. El rendimiento del Tesoro de EEUU a 2 años, sensible a los tipos, descendía ligeramente, hasta el 3,58%, cerca de su nivel más bajo desde mayo.

Sin embargo, un dato de nóminas muy por debajo de las expectativas y que refuerce la necesidad de un recorte de tipos de la Reserva Federal podría desencadenar un mayor repunte de los precios del Tesoro. Esto podría empujar los rendimientos a la baja más rápidamente que los de la deuda alemana, que no tienen en cuenta prácticamente ninguna posibilidad de que se produzca otra bajada de tipos en la eurozona en los próximos meses. (Información de Jaspreet Kalra; edición de Amanda Cooper y Mark Heinrich; edición en español de Paula Villalba)