Rendimientos de los bonos del Tesoro caen en medio de señales económicas contradictorias en EEUU

NUEVA YORK, 7 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron el miércoles, mientras los operadores evaluaban cifras económicas que mostraban un panorama mixto de la mayor economía del mundo antes del esperado informe de empleo de diciembre que se conocerá el viernes.

* Las nóminas privadas estadounidenses repuntaron menos de lo esperado en diciembre, mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP. El empleo privado aumentó en 41.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado de 29.000 en noviembre.

* Un informe separado mostró que las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre, mientras que la contratación disminuyó, lo que sugiere que la demanda de mano de obra sigue descendiendo en medio de la incertidumbre económica.

* Mientras, la actividad del sector servicios estadounidense repuntó inesperadamente en diciembre, lo que sugiere que la economía terminó 2025 sobre una base sólida.

* "Si los juntamos todos, no hay una señal clara", dijo Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Chicago. "Tendremos que esperar a ver qué dicen las nóminas del viernes, e incluso entonces no estoy seguro de que vayan a dar mucha claridad".

* Los empresarios habrían añadido 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, según la estimación promedio de los economistas encuestados por Reuters. También se espera que la tasa de desempleo descienda al 4,5% tras un inesperado aumento al 4,6% en noviembre.

* El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajaba 0,3 puntos básicos en el día, al 3,47%, mientras que el de la deuda a 10 años caía 4,1 puntos básicos, al 4,138%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos y 10 años se aplanaba a 67 puntos básicos. (Edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)