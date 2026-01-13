Rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU bajan tras datos de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro ⁠estadounidense bajaron el martes, ⁠después de que el dato de inflación de diciembre se ajustara a lo esperado y mantuviera intactas las expectativas del mercado de ⁠recortes de tasas ‌por ​parte de la Reserva Federal este año. * El Departamento de Trabajo dijo ​que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el ‌mes pasado, igualando las expectativas de los economistas ‌encuestados por Reuters. En los 12 meses ​transcurridos hasta diciembre, el IPC avanzó un 2,7%, igualando el alza de noviembre y en línea con las expectativas. * La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajó 2,4 puntos básicos, al 4,175%. * La rentabilidad del bono a 30 años cayó 1,7 puntos básicos, hasta el 4,823%. * Las expectativas sobre la senda de recortes de tasas ⁠de la Fed apenas variaron tras los datos, y los mercados valoran en un 2,8% la posibilidad ​de un recorte en la reunión del banco central de finales de mes, frente al 4,4% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME. * Las expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos en la reunión de marzo de la Fed cayeron al 25,5% desde el 28,7% del lunes. * ⁠Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre las tasas ​de la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se ubicaba en 63,9 puntos básicos.

* El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, Alberto ‍Musalem, dijo que la Fed está comprometida con el retorno de la inflación a su objetivo del 2% y que los datos del martes eran alentadores para las opiniones de que convergerá más hacia ese nivel este año, pero que no había motivos a corto plazo ​para recortar más las tasas. * El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, cayó 2,5 puntos básicos, ‍hasta el 3,522%.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; editado en español por Javier Leira)