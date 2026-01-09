LA NACION

Rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU cotizan mixtos tras los datos de empleo de diciembre

Los rendimientos a corto plazo del Tesoro estadounidense subían y los referenciales a 10 años alcanzaron brevemente el nivel más alto desde el 4 de septiembre, antes de caer después de que el viernes se conocieran datos mixtos sobre el empleo en diciembre.

* Los empresarios añadieron 50.000 puestos de trabajo durante el mes. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 60.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo, en tanto, cayó al 4,4%, por debajo de las previsiones de los economistas del 4,5%.

* Tras el reporte, los futuros de tasas de interés reflejaban una probabilidad del 97% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en su reunión de este mes, frente al 88% previo al informe.

* La rentabilidad de referencia a 10 años

alcanzó el 4,211% inmediatamente después de la publicación, antes de retroceder al 4,177%, una baja de 0,2 puntos básicos en la jornada.

* Los rendimientos a dos años, sensibles a las tasas de interés

avanzaban 1,9 puntos básicos hasta el 3,507%. * La curva de rendimientos entre las tasas a dos y 10 años se aplanó hasta los 67 puntos básicos.

(Reportaje de Karen Brettell; edición en español de Manuel Farías)

