Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben y se encaminan a un alza semanal

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el viernes y se dirigían a anotar un avance semanal, mientras los inversores sopesan los datos económicos recientes y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal a corto plazo.

* Los rendimientos han tenido una semana agitada, aunque dentro de un rango estrecho, ya que los mercados han lidiado con factores como la amenaza de una acusación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por un proyecto de renovación de edificios, el aumento de las tensiones en Oriente Medio y los datos económicos de Estados Unidos sobre el mercado laboral y la inflación.

* Además, varios funcionarios de la Fed expresaron esta semana la necesidad de que el banco central mantenga la cautela a la hora de recortar las tasas de interés.

* "El mercado de renta fija sigue sin tener relativamente claro hacia dónde van las cosas, hay mucha incertidumbre realmente en ambas direcciones, tanto hacia rendimientos más altos como más bajos", dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

* "La fuerza motriz sigue siendo en gran medida lo que suceda con la Reserva Federal y lo que suceda con la economía en el futuro, y sobre eso, hay una extrema falta de claridad por parte de los inversores, así que es por eso que hemos estado atrapados en ese rango muy, muy estrecho en las tasas".

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 4,3 puntos básicos, a 4,203%, y acumulaba un alza de 3,4 puntos básicos en la semana.

* La rentabilidad del bono a 30 años subía 1,8 puntos básicos, a 4,804%, y ha cedido 1,2 puntos básicos en la semana, con lo que se encamina a su segundo descenso semanal consecutivo.

* Los rendimientos subieron después de que el presidente Donald Trump elogió el viernes al asesor económico Kevin Hassett en un evento en la Casa Blanca y dijo que podría querer mantenerlo en su puesto actual, mellando las expectativas del mercado de que suceda al presidente de la Fed, Jerome Powell.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 4,7 puntos básicos a 3,611% tras tocar un máximo de cinco semanas en el 3,613% y se encamina a un segundo avance semanal consecutivo.

* Los datos económicos del viernes mostraron que la producción manufacturera subió un 0,2% el mes pasado, tras una subida revisada al alza del 0,3% en noviembre, según la Reserva Federal, superando la estimación de los economistas encuestados por Reuters que preveían un descenso del 0,2%.

* Un informe separado mostró que el índice del mercado de la vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo cayó 2 puntos a 37 en enero, manteniéndose por debajo del punto de equilibrio de 50 durante 21 meses consecutivos, ya que la preocupación por la asequibilidad frenó a los compradores potenciales y el aumento de los costos hizo mella en la actividad de la construcción.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 59 puntos básicos positivos. (Reporte de Chuck Mikolajczak en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)