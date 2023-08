Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 25 ago (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central podría tener que subir más las tasas de interés para garantizar que la inflación se contenga en el objetivo del 2%.

* Los comentarios de Powell en el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, equilibraron una perspectiva basada en la disminución del ritmo de aumento de los precios durante el último año con la sorprendente fortaleza de la economía estadounidense.

* Powell dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la Fed está dispuesta a mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que sus autoridades estén seguras de que el ritmo de subida de los precios está en una senda sostenible "hacia nuestro objetivo".

* Joe LaVorgna, economista jefe para Estados Unidos de SMBC Nikko Securities en Nueva York, dijo que el mensaje era más bien restrictivo y no sugería que fuera probable un recorte de las tasas en un futuro próximo. "Si bien están hablando de gestión de riesgos, no veo nada que sugiera que vayan a recortar las tasas a corto plazo", dijo.

* Powell está "buscando la flexibilidad para subir más, no comprando necesariamente la flexibilidad para relajar. Me parece que está entre subir más y mantenerse a la espera en lugar de, 'OK estamos más o menos donde tenemos que estar y la política monetaria es simétrica'".

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía 2,2 puntos básicos, al 4,257%, y el retorno a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, ganaba 5,7 puntos básicos, para situarse ligeramente por encima del umbral clave del 5%, en el 5,076%.

* Al mercado le gustaría saber cuánto tardará la Reserva Federal en declarar la victoria en la batalla por domar la inflación y empezar a recortar las tasas de interés.

* Las expectativas de precios están ancladas y los tipos reales son positivos, dijo LaVorgna, y su investigación muestra que la inflación se comporta como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial.

* "El repunte de la inflación de la década de 1940 fue principalmente el resultado de una disminución masiva de la oferta agregada, al igual que lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19", dijo en una nota después de la intervención de Powell. "Así que la inflación podría ser transitoria después de todo".

(Reporte de Herbert Lash, Editado en Español por Manuel Farías)