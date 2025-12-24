Rendimientos EEUU bajan en Nochebuena tras informe de solicitudes iniciales de desempleo

Por Matt Tracy

24 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron el miércoles, antes del cierre anticipado del mercado por el feriado y después de que los últimos datos mostraran que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en tres semanas.

*El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 3,1 puntos básicos (pb) y se situó por última vez en el 4,137%.

* El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años también cayó 3,1 puntos básicos y se situó por última vez en el 4,8%.

* Los rendimientos a 10 y 30 años bajaron tras conocerse nuevos datos que mostraban que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo cayeron a un mínimo de tres semanas de 214.000 en la semana del 20 de diciembre, por debajo de las expectativas.

* Los datos apuntan "a una estabilidad continuada en el panorama del empleo a pesar de los recientes signos de fragilidad", y los movimientos de los rendimientos forman parte de una "tendencia lateral consolidada (que) sigue siendo la tendencia predominante", dijo Vail Hartman, estratega de tasas estadounidenses de BMO Capital Markets, en una nota del miércoles.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajó 1,2 puntos básicos, hasta 3,516%.

* El Departamento del Tesoro programó varias subastas importantes de deuda para esta semana festiva. La subasta de US$44.000 millones en bonos a siete años tuvo una ratio de cobertura de 2,51, en línea con la demanda de subastas anteriores.

* Las subastas del Tesoro a principios de semana de US$70.000 millones en bonos a cinco años el martes y la subasta de US$69.000 millones de bonos a dos años el lunes registraron una tasa de cobertura inferior a la de subastas anteriores.

* La rentabilidad a siete años bajó 2,2 puntos básicos tras la subasta del miércoles, hasta el 3,917%.

* Los mercados de renta fija cerrarán temprano el miércoles a las 14 (hora del este) y permanecerán cerrados hasta el jueves, día festivo de Navidad.

(Matt Tracy en Washington, D.C.; Editado en español por Juana Casas)