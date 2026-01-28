Rendimientos EEUU suben mientras Fed mantiene tasas, prevé inflación persistente y mercado laboral más firme

(.)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el miércoles, ampliando brevemente las ganancias anteriores, después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés estables, como se esperaba ampliamente, y señalara que la inflación seguía elevada y el mercado laboral continuaba estabilizándose. Tras una reunión de dos días, la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios en el intervalo del 3,50%-3,75%. En su comunicado, la Reserva Federal afirmó que "el aumento del empleo sigue siendo escaso" y eliminó de sus comentarios anteriores la afirmación de que habían aumentado los riesgos a la baja para el empleo.

Esto sugirió que los responsables de política monetaria de la Reserva Federal están menos preocupados por el deterioro del mercado laboral.

Tanto el gobernador Christopher Waller, aspirante a sustituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando termine su mandato al frente del banco central en mayo, como el gobernador Stephen Miran, en excedencia de su trabajo como asesor económico en la Casa Blanca, disintieron a favor de un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual.

Luego de la decisión de la Reserva Federal, el rendimiento de referencia a 10 años subió 4,2 puntos básicos, hasta el 4,265%. El rendimiento a 30 años también subió, 4,2 puntos básicos, hasta el 4,877%.

El rendimiento a dos años en Estados Unidos, que refleja las expectativas de tipos de interés, subió 2,5 puntos básicos, hasta el 3,594%. Se situaban en el 2,587% antes de la declaración de la Reserva Federal.

Tras la declaración de la Reserva Federal, los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos fijaron un precio de unos 46 puntos básicos de relajación, o menos de dos recortes de tasas de 25 puntos básicos, para 2026. Esta cifra es inferior a los 53 puntos básicos de hace dos semanas. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; reporte adicional de Chuck Mikolajczak; editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)