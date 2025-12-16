Rendimientos en EE. UU. caen por un alza de la tasa de desempleo

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el martes después de que datos mostraron un aumento inesperado de la tasa de desempleo el mes pasado, pero los analistas también señalaron que los datos son menos fiables de lo habitual debido a distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno. * Los empresarios crearon 64.000 puestos de trabajo el mes pasado, más que las expectativas de 50.000 de los economistas, y la tasa de desempleo subió al 4,6%. Los expertos encuestados por Reuters esperaban que la tasa se mantuviera sin cambios en el mes, al 4,4%.

* "No creo que hoy podamos sacar muchas conclusiones", dijo Will Compernolle, de FHN Financial en Chicago. "Diría que lo más importante es la subida de la tasa de desempleo al 4,6%. Pero incluso ahí, si nos fijamos en el informe de la BLS, tienen una nota técnica que dice que por una serie de razones el margen de error para noviembre es mayor". * El informe de empleo retrasado para noviembre y una actualización parcial de octubre publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo el martes tampoco incluyó la tasa de desempleo y otras métricas para octubre, después de que el cierre de 43 días del Gobierno impidió la recopilación de datos de los hogares.

* "Parece que el mercado laboral sigue enfriándose de forma gradual en lugar de mostrar una aceleración del deterioro. Por lo tanto, no creo que estos datos cambien en general nuestra comprensión de cómo va la economía o cómo va a reaccionar la Reserva Federal", agregó. * El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 2,3 puntos básicos, al 3,485%, y el de las notas a 10 años perdía 2,7 puntos básicos, al 4,155%. * La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se mantenía en 67 puntos básicos. * Los operadores de futuros sobre los fondos de la Fed ven solo un 24% de probabilidad de un recorte de tasas en la reunión del 27-28 de enero, y la próxima rebaja podría producirse en abril. (Reporte de Karen Brettell; editado en español por Carlos Serrano)