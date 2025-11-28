Rendimientos en EE. UU. suben en jornada de escaso volumen tras interrupción de CME

(Actualiza al cierre)

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 28 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el viernes en un escenario de poco volumen tras la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y a que CME Group, el mayor operador bursátil del mundo, sufrió una interrupción que paralizó la negociación de futuros.

* La negociación mundial de futuros se vio interrumpida durante horas el viernes, después de que uno de los cortes más largos de los últimos años en CME Group paralizó la actividad en acciones, bonos, materias primas y divisas. La negociación de futuros sobre divisas, acciones y bonos se reanudó a las 13:35 GMT tras 11 horas de interrupción, según datos de LSEG.

* "Los mercados están tranquilos, tal vez en parte debido a este acontecimiento, pero creo que también es el 'fin de semana largo' y no hay más factores que perturben el estado de ánimo del fin de semana", dijo Slawomir Soroczynski, de Crown Agents Investment Management.

* No hubo datos económicos el viernes y el mercado de bonos estadounidense cerró antes, a las 19:00 GMT, debido al calendario festivo posterior al Día de Acción de Gracias.

* Los analistas de Citi dijeron en una nota que los bonos del Tesoro operaban con escasos movimientos después de que la interrupción de la CME ralentizó el comercio durante la noche, con una actividad de sólo un tercio de lo que es normal durante las horas de Tokio.

* Los rendimientos subieron durante el resto de la sesión del viernes, en parte debido a que los inversores ya habían recogido ganancias mensuales, dijo Tom di Galoma, director gerente de Minschler Financial Group.

* El retorno de las notas a 10 años subió 2 puntos básicos, al 4,015%, y el de los papeles a dos años se situaba en el 3,491%, con una ganancia de 1 punto básico respecto de la sesión anterior.

* La curva de rendimientos entre dos y 10 años se empinó ligeramente sobre los 52 puntos básicos, en previsión de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El viernes, los operadores de futuros de tasas asignaban una probabilidad del 87% a un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, frente al 83% del miércoles, según datos de CME Group. (Editado en español por Carlos Serrano)