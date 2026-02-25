Rendimientos en EE. UU. suben por alza de apetito por el riesgo y presión de la oferta

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 25 feb (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense caían por segunda sesión consecutiva el miércoles, ya que el apetito por el riesgo mejoraba con el repunte de las acciones y los inversores se preparaban para una intensa agenda de emisiones gubernamentales y corporativas que provocaba ventas.

Las acciones estadounidenses subían, llevando al S&P 500 y el Nasdaq a máximos de dos semanas, en un contexto de mejora de la confianza hacia los valores relacionados con la inteligencia artificial.

Los resultados de Nvidia, que se darán a conocer tras el cierre, se han convertido en el centro de atención incluso para los inversores en bonos, que buscan pruebas de que el crecimiento de sus beneficios sigue el ritmo de los enormes planes de inversión de capital de las grandes tecnológicas, unos 630.000 millones de dólares en 2026.

"Hay una rotación del riesgo hacia la renta variable desde la renta fija", dijo Chip Hughey, director general de renta fija de Truist Wealth.

"Esa relación tradicional (las acciones suben y bajan los precios de los bonos) se rompió en los últimos años, pero este año ha ocurrido de forma mucho más constante".

Los inversores vuelven a ver cómo los bonos y las acciones se mueven al unísono, en parte porque muchos esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables a corto plazo, lo que empuja la influencia de la Fed aún más a un segundo plano, señaló Hughey.

El Tesoro también tiene previsto subastar 70.000 millones de dólares en bonos estadounidenses a cinco años.

Analistas dijeron que los inversores estaban vendiendo bonos del Tesoro antes de la venta de bonos a cinco años para poder volver a comprarlos más tarde a un precio más bajo.

El Tesoro también vendió 69.000 millones de dólares en letras a 17 semanas y 28.000 millones de dólares en bonos a dos años con tasa de interés variable. Según los analistas, esta semana también hay una amplia oferta de bonos corporativos.

A última hora de la mañana, el rendimiento de referencia a 10 años subía 1,5 puntos básicos (pb), al 4,048%, mientras que los rendimientos a 30 años se mantenían estables en el 4,693%.

En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tipos de interés, subía 1,3 pb, al 3,469%.

La curva de rendimiento se empinó ligeramente el miércoles, con la diferencia entre los rendimientos a dos y a diez años aumentando a 57,5 puntos básicos, desde 56,6 puntos básicos del martes por la noche. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss, edición en español de Javier López de Lérida)