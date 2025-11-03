Rendimientos en EE. UU. suben por dudas sobre tasas de la Fed y mucha oferta de empresas

(Actualiza al cierre)

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 3 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el lunes, en un contexto de muchas emisiones de deuda de empresas y con el mismo tono bajista de la semana pasada, cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, echó agua fría sobre la posibilidad de una baja más de tasas de interés este año.

* La Reserva Federal recortó las tasas de interés 25 puntos básicos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, dijo que no hay certeza de un recorte adicional en la próxima reunión de la Fed en diciembre, contra las expectativas del mercado, ya que la inflación se mantiene sobre el objetivo del banco central y la economía avanza, aunque a un ritmo menor.

* En tanto, el cierre del Gobierno —que comenzó el 1 de octubre— podría convertirse esta semana en el más largo de la historia, interrumpiendo el flujo de datos económicos en un momento de incertidumbre entre los responsables de la política monetaria y los inversores, que tratan de evaluar la dirección de la inflación y el estado del mercado laboral.

* Los funcionarios de la Reserva Federal continuaron el lunes expresando opiniones contradictorias sobre la situación de la economía y los riesgos a los que se enfrenta, un debate que se intensificará en ausencia de datos suspendidos debido al cierre.

* El Departamento del Tesoro publicó sus estimaciones trimestrales de endeudamiento, que mostraron que espera pedir prestados US$569.000 millones en el cuarto trimestre, US$21.000 millones menos que su estimación de julio.

* En tanto, las empresas tecnológicas realizan emisiones gigantescas de bonos en el mercado de deuda corporativa que podrían competir con el Gobierno por los fondos prestados.

* La semana pasada, Meta presentó en el mercado un bono de US$30.000 millones, la mayor emisión de bonos de su historia, y Alphabet, propietaria de Google, está acudiendo a los mercados de deuda en dólares y euros con una oferta de varios tramos de bonos senior no garantizados.

* Los datos económicos del lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por octavo mes consecutivo en octubre, ya que los nuevos pedidos siguieron siendo moderados. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) indicó el lunes que su PMI manufacturero cayó a 48,7 el mes pasado, desde 49,1 en septiembre.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se mueven de forma inversa a los precios, bajaron tras conocerse los datos, pero la presión vendedora los elevó en la sesión del lunes, mientras las bolsas subían.

* El rendimiento de la deuda de referencia a 10 años operaba en 4,107%, ligeramente por encima del nivel de finales de la semana pasada.

El rendimiento a dos años se situaba en 3,6%, casi sin cambios desde el viernes.

* En el otro extremo de la curva, los rendimientos a 30 años subieron dos puntos básicos, a 4,689%. (Reporte de Davide Barbuscia; Editado en Español por Ricardo Figueroa)