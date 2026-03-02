Rendimientos en EE. UU. suben por el alza del petróleo y el temor a la inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 2 mar (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon el lunes, ya que el aumento de los precios del petróleo y el gas tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel en Irán, seguidos de los contraataques de Teherán en todo Oriente Medio, aumentaron la preocupación por la escalada de la inflación.

La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió sin que se vislumbre un final, con el Estado judío atacando el Líbano en respuesta a los ataques de Hezbolá, y Teherán lanzando misiles y drones contra los Estados del Golfo y una base aérea británica en Chipre.

En la primera rueda de prensa oficial del Pentágono desde el inicio de la campaña, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se negó a fijar un plazo para el fin de la misión, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la campaña aérea podría durar semanas.

"En este momento, el petróleo va a ser un problema, obviamente el gas va a ser un problema, por lo que probablemente se retrasará algún tipo de recorte de la Reserva Federal en el futuro", dijo Tom di Galoma, director general de Mischler Financial Group.

"En cuanto al repunte que vimos en las últimas dos semanas, gran parte se debió al hecho de que la gente sentía que, tras los Juegos Olímpicos y el discurso sobre el estado de la Unión, iba a haber algún tipo de movimiento en Irán porque las negociaciones no iban bien".

Las expectativas de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de junio —que el mercado había valorado como la primera con más de un 50% de probabilidad— cayeron del 57,4% en la sesión anterior al 46,9%, según la herramienta FedWatch de CME.

Los precios del petróleo subieron hasta un 13%, pero desde entonces han recortado ganancias, con el WTI subiendo un 5,71%, a US$70,90 el barril, y el Brent a US$78,16 el barril, con un alza del 7,19%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 8,8 puntos básicos, al 3,467%, y se encaminaba a su mayor subida diaria desde el 29 de octubre.

Los rendimientos ampliaron sus ganancias después de que el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) anunció que su PMI manufacturero apenas varió el mes pasado, situándose en 52,4 frente al 52,6 de enero, el segundo mes consecutivo sobre 50, lo que indica expansión. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado una lectura de 51,8.

Además, el ISM mostró que la medida de los precios pagados por las fábricas por los insumos subió al nivel más alto en casi tres años y medio, lo que avivó aún más la preocupación por la inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 7,6 puntos básicos, a un 4,038%, lo que supone su mayor alza diaria desde el 1 de diciembre. El rendimiento de los bonos a 30 años avanzaba 5,5 puntos básicos, al 4,688%. Una parte muy seguida de la curva de rendimiento del Tesoro, que mide la diferencia entre los retornos de los papeles a dos y 10 años, se situó en 56,9 puntos básicos.

(Reporte de Chuck Mikolajczak, contribución de Amanda Cooper en Londres y Rae Wee en Singapur. Edición en español de Javier López de Lérida)