Rendimientos en EE. UU. suben por repunte bursátil y débil subasta de bonos del Tesoro

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 25 feb (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron por segunda sesión consecutiva el miércoles, ya que el apetito por el riesgo mejoró con el repunte de las acciones y tras una débil demanda en una subasta de bonos a cinco años.

Las acciones estadounidenses subieron, llevando al S&P 500 y el Nasdaq a máximos de dos semanas, en un contexto de mejora de la confianza hacia los valores relacionados con la inteligencia artificial.

Los resultados de Nvidia, que se darán a conocer tras el cierre, se han convertido en el centro de atención incluso para los inversores en bonos, que buscan pruebas de que el crecimiento de sus beneficios sigue el ritmo de los enormes planes de inversión de capital de las grandes tecnológicas, unos 630.000 millones de dólares en 2026.

"Parece que la relación tradicional entre las acciones y los bonos ha vuelto", dijo Zachary Griffiths, director de inversión y estrategia macroeconómica de CreditSights.

Los inversores vuelven a ver cómo los bonos y las acciones se mueven al unísono, en parte porque muchos esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables a corto plazo, lo que empuja la influencia de la Fed aún más a un segundo plano, según Chip Hughey, director general de renta fija de Truist Wealth.

El Tesoro encontró una débil demanda en una subasta de 70.000 millones de dólares en bonos estadounidenses a cinco años. Tras la subasta, los rendimientos a cinco años de Estados Unidos subieron 2,3 puntos básicos (pb), al 3,619%.

A última hora de la mañana, el rendimiento de referencia a 10 años subía 1,7 puntos básicos (pb), al 4,05%, mientras que los de 30 años subieron levemente, al 4,696%.

En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tipos de interés, subía 1,7 pb, al 3,471%.

La curva de rendimiento se empinó ligeramente el miércoles, con la diferencia entre los rendimientos a dos y a diez años aumentando a 57,5 puntos básicos, desde 56,6 puntos básicos del martes por la noche. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss, edición en español de Javier López de Lérida)