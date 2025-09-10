Rendimientos en EEUU bajan tras dato de precios y con mercado atento a subasta de bono a 30 años

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 10 sep (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro retrocedieron tras conocerse la sorprendente caída de los precios de producción en agosto, lo que refuerza los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés la próxima semana, y una sólida subasta de bonos a 10 años redujo el retorno de referencia un poco más en la tarde.

* El Departamento de Trabajo informó el miércoles de que su índice de precios a la producción para la demanda final bajó un 0,1%, tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en julio, gracias a una caída de los costos de los servicios.

* "No es que un recorte de tasas haya estado en duda después de Powell, pero los datos sugieren que la Fed puede recortar las tasas, y ahora es una cuestión de tamaño", dijo Kim Rupert, directora gerente de renta fija de Action Economics, sobre los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sugirió que una relajación podría llegar pronto.

* Los mercados de futuros están casi seguros de que el Comité Federal de Mercado Abierto relajará su política monetaria, por primera vez desde diciembre, en un cuarto de punto tras la reunión de la próxima semana.

* El informe del IPP podría ayudar a consolidar la decisión de la Reserva Federal de relajar de nuevo la política monetaria, pero más importante será el índice de precios al consumo del jueves, antes del cual los mercados se han mostrado reacios a negociar demasiado.

* La subasta de US$39.000 millones de bonos a 10 años del miércoles fue sólida, con la relación entre oferta y demanda más alta desde abril.

* Un indicador aún más revelador de la demanda de deuda estadounidense, al menos a largo plazo, es la venta el jueves de bonos a 30 años por parte del Tesoro por US$22.000 millones.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 3,6 puntos básicos, a un 4,038%, mientras que del a 30 años cedió 3,2 puntos básicos, al 4,685%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, bajó a 49,6 puntos básicos.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, cayó 0,4 puntos básicos, al 3,538%. (Compilado por el equipo de Global Finance & Markets Breaking News; edición en español de Javier López de Lérida)