Rendimientos en EEUU bajan tras dato de precios y con mercado atento a subastas

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 10 sep (Reuters) - Los principales rendimientos del Tesoro retrocedieron tras conocerse la sorprendente caída de los precios de producción en agosto, lo que refuerza los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés la próxima semana, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro osciló mientras los inversores se preparaban para la subasta del jueves, ampliamente esperada.

* El Departamento de Trabajo informó el miércoles de que su índice de precios a la producción para la demanda final bajó un 0,1%, tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en julio, gracias a una caída de los costos de los servicios.

* "No es que un recorte de tasas haya estado en duda después de Powell, pero los datos sugieren que la Fed puede recortar las tasas, y ahora es una cuestión de tamaño", dijo Kim Rupert, directora gerente de renta fija de Action Economics, refiriéndose a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio económico de agosto en Jackson Hole, Wyoming, que sugirió que una flexibilización podría llegar pronto.

* Los mercados de futuros están casi seguros de que el Comité Federal de Mercado Abierto relajará su política monetaria, por primera vez desde diciembre, en un cuarto de punto tras la reunión de la próxima semana.

* El fresco informe del IPP podría ayudar a consolidar la decisión de la Reserva Federal de relajar de nuevo la política monetaria, pero más importante será el índice de precios al consumo del jueves, antes del cual los mercados se han mostrado reacios a negociar demasiado.

* La subasta de US$42.000 millones de bonos a 10 años del miércoles y, sobre todo, la venta de US$25.000 millones a 30 años del jueves, también serán objeto de gran atención en busca de pruebas de la demanda de deuda estadounidense.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 1,7 puntos básicos, a un 4,057%, mientras que del a 30 años cedía 0,2 puntos básicos, al 4,715%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años , considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 53,6 puntos básicos.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 2,3 puntos básicos, al 3,519%.

