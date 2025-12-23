Rendimientos en EEUU bajan tras datos económicos

Por Matt Tracy

23 dic (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron el martes tras conocerse que la confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo desde abril, pese a que la economía creció más de lo previsto en el tercer trimestre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo relativamente estable en el 4,171%, y el de los papeles a 30 años también cotizó sin cambios en el 4,829%. Los retornos a 10 y 30 años retrocedieron tras conocerse datos del PIB, que mostraron que la economía estadounidense creció un 4,3% en el tercer trimestre, más que la previsión del 3,2% de Dow Jones.

El crecimiento se debió en gran parte al fuerte gasto de los consumidores estadounidenses, según el Departamento del Comercio.

"Si la economía sigue produciendo a este nivel, no habrá tanta necesidad de preocuparse por una ralentización de la economía y las preocupaciones podrían volver a centrarse en la restricción de la estabilidad de precios", afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, en comentarios escritos.

El martes, otros datos mostraron que la confianza de los consumidores en diciembre fue menor a la esperada baja y la más a su nivel más bajo desde abril.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subió 3,81 puntos básicos, al 3,544%.

Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 63,1 puntos básicos. El Departamento del Tesoro ha programado varias subastas importantes de deuda para esta semana festiva. La colocación de 70.000 millones de dólares en pagarés a cinco años del martes registró una relación entre oferta y demanda de 2,35 veces, menor al promedio histórico de 2,4 veces para subastas similares.

Los mercados de renta fija cerrarán temprano el miércoles, a las 1400 horas, y permanecerán cerrados hasta el jueves, día festivo de Navidad. (Matt Tracy en Washington, D.C.; edición de Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)