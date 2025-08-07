Rendimientos en EEUU caen desde máximos tras datos y con la vista puesta en subasta de deuda

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 7 ago (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro estadounidense caían desde sus máximos de sesión el jueves, después de que datos sobre el mercado laboral y la productividad de los trabajadores apenas alteraron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año.

* El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de desempleo semanales aumentaron 7000 a un nivel desestacionalizado de 226.000, el más alto desde la semana que terminó el 5 de julio y algo más que la estimación de 221.000 de los economistas encuestados por Reuters.

* "Desde nuestro punto de vista, es una continuación del mismo tema: las empresas no están contratando de forma agresiva, pero tampoco están despidiendo", dijo Bill Merz, jefe de investigación de mercados de capitales del U.S. Bank Asset Management Group.

* La productividad de los trabajadores aumentó un 2,4% en el segundo trimestre, más que la estimación del 2,0%, lo que frenó el aumento de los costos laborales de inicios de año, que fue del 1,6%, tras una revisión al alza del 6,9% en el primer trimestre.

* Los rendimientos han estado bajando en las últimas sesiones, incluyendo una fuerte caída el viernes, tras un débil informe de empleo del Gobierno y un anuncio de la Fed de que la gobernadora Adriana Kugler dimitía anticipadamente, lo que reforzó las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

* "El cambio puntual en las probabilidades de recorte de tasas y en su magnitud influyó en toda la curva y, desde entonces, nos hemos mantenido bastante estables (...) en realidad, el informe de nóminas del viernes ajustó las expectativas de bajas de tipos y, por tanto, influyó en los rendimientos del Tesoro en toda la curva", dijo Merz.

* El retorno del bono del Tesoro a 10 años subía 0,1 puntos básicos, al 4,233%, tras llegar al 4,25%. El rendimiento a 30 años caía 1,6 puntos básicos, al 4,795%.

* Tras las débiles subastas de US$58.000 millones de bonos a 3 años y de US$42.000 millones a 10 años de esta semana, los inversores estarán atentos a una venta de US$25.000 millones a 30 años en la sesión.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 50,1 puntos básicos.

* El rendimiento a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, avanzaba 2,5 puntos básicos, al 3,726%, tras haber subido al 3,732% en la sesión.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; edición en español de Javier López de Lérida)