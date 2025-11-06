Rendimientos en EEUU caen gracias a reportes de enfriamiento del mercado laboral

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 6 nov (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos caían el jueves debido a la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense, así como por la perspectiva de una mayor incertidumbre económica causada por el cierre parcial del Gobierno y las dudas sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump.

El cierre del Gobierno de Estados Unidos, el más largo del que se tiene constancia, ha obligado a los inversores a confiar en datos privados en lugar del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, que debía publicarse el viernes pero que ha sido suspendido por el cierre.

El jueves, una serie de indicadores laborales privados apuntaban a un debilitamiento de la economía, lo que hizo bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro e impulsó las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los empresarios estadounidenses anunciaron 153.074 despidos en octubre, informó el jueves la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas. Esto representa un aumento del 183% y el mayor total de octubre en 22 años, ya que las empresas recortaron costos y adoptaron la inteligencia artificial, lo que indica un posible giro hacia más despidos.

El reporte de Estadísticas Laborales Públicas de Revelio, un índice privado del mercado laboral, mostró que la economía estadounidense perdió 9.000 puestos de trabajo en octubre, principalmente en el sector público. La Reserva Federal de Chicago, por su parte, estimó que la tasa de desempleo de Estados Unidos probablemente subió al 4,4% en octubre, el nivel más alto en cuatro años, porque se ralentizó la contratación y aumentaron los despidos.

"Teniendo en cuenta que el mercado laboral ha estado un poco en calma desde mayo, si esto es una indicación de la dirección a corto plazo, es una advertencia para los mercados", dijo Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, en referencia a los datos.

Los operadores de futuros de tasas de interés asignaban el jueves una probabilidad del 69% a que la Fed recorte los tipos 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del 9 y 10 de diciembre, frente al 62% del miércoles, según datos de CME Group.

Los rendimientos de referencia a 10 años caían al 4,106% desde el 4,149% del miércoles, mientras que los a dos años bajaban casi 4 puntos básicos, al 3,58%.

Al mismo tiempo, a pesar de la preocupación del mercado por el debilitamiento del mercado laboral, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la falta de datos oficiales sobre la inflación durante el cierre parcial del Gobierno acentuaba su cautela a la hora de recortar aún más las tasas. (Reporte de Davide Barbuscia; edición en español Javier López de Lérida)