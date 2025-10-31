Rendimientos en EEUU cierran la semana con fuerte alza por la incertidumbre sobre las tasas

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cerraron con un desempeño levemente dispar el viernes, ya que la incertidumbre sobre nuevos recortes de tasas y el largo cierre del Gobierno federal empañaron las perspectivas.

* En el mes, sin embargo, los rendimientos estadounidenses apenas variaron en general.

* Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras la rebaja de las tasas de interés del miércoles echaron agua fría sobre el optimismo de otra relajación de 25 puntos básicos en diciembre.

* "Básicamente recordó a los mercados que la Fed sigue dependiendo de los datos y de momento no hay datos", dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tipos estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

* Mientras continúe el cierre del Gobierno, los responsables políticos, como el resto del mercado, tendrán que conformarse con discernir las condiciones económicas a partir de datos secundarios del sector privado.

* El viernes, el rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,4 puntos básicos, a 4,097%, terminó con la mayor alza semanal desde abril.

* El retorno del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajó 1,6 puntos básicos, a 3,598%. El alza semanal fue también la mayor desde abril.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre la deuda a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 48,7 puntos básicos positivos.

* Las discrepancias en el seno del Comité Federal de Mercado Abierto sorprendieron a los mercados, ya que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, votó a favor de mantener las tasas, alegando riesgos inflacionarios. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, añadió el viernes que no consideraba necesario el recorte de tasas del miércoles.

* El gobernador Stephen Miran, por su parte, votó a favor de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, marcando el primer disenso bilateral desde septiembre de 2019.

* El viernes, los mercados estimaban en un 65% la posibilidad de un nuevo recorte de tasas en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME, mucho menos que el 90% previo a la reunión del FOMC. (Reporte de Tatiana Bautzer. Editado en Español por Ricardo Figueroa)