Rendimientos en EEUU suben antes de las minutas de la Fed y de subasta de bonos

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 18 feb (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían el miércoles antes de que la Reserva Federal publique las minutas de su última reunión y de una subasta de 16.000 millones de dólares en bonos a 20 años del Departamento del Tesoro.

* Se considera probable que el banco central estadounidense mantenga las tasas de interés sin cambios durante los próximos meses, ya que el mercado laboral parece relativamente sólido, aunque con señales de debilidad, y la inflación se modera.

* La Fed mantuvo las tasas de interés estables en su reunión del 27 y 28 de enero, en un clima que el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, describió como el de una economía sólida y una disminución de los riesgos tanto para la inflación como para el empleo, una perspectiva que podría indicar una larga espera antes de cualquier nueva baja de los costos de financiación.

* Los agentes en el mercado se centran en si los datos mostrarán un deterioro más rápido del mercado laboral que podría adelantar los recortes de tasas previstos.

* "Yo caracterizo el mercado laboral como frágil en este momento. Frágil no significa roto, solo significa que está en riesgo y que, si algo se rompe, podría destrozarse", dijo Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott.

* El rendimiento a dos años, que suele evolucionar en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 3,1 puntos básicos, a un 3,468%, tras haber tocado el martes un mínimo de cuatro meses, de 3,385%.

* El retorno a 10 años subía 2,9 puntos básicos, al 4,083%, que se compara con el piso de 4,018% del martes, el nivel más bajo desde el 28 de noviembre.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se aplanó medio punto básico, a 61 puntos básicos. (Reporte de Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida)