Rendimientos en EEUU suben, incertidumbre sobre bajas de tasas y colocación de deuda de Meta

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguieron subiendo el jueves, ya que los mercados vieron menos probabilidades de otro recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre, en una jornada en que una oferta de deuda de Meta promovió la venta de bonos del Tesoro.

* Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que dijo que otra baja de tasas en diciembre "no es una conclusión inevitable", pilló desprevenidos a los inversores.

* Los inversores acudieron en masa a grandes emisiones de bonos corporativos, como la de Meta Platforms, de US$30.000 millones y que se lanzó el jueves.

* "Hubo una gran demanda de bonos, hasta cuatro veces superior al total, lo que contribuyó al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro", dijo Lou Brien, estratega de mercado de DRW Trading en Chicago.

* El gasto de Meta en inteligencia artificial decepcionó al mercado bursátil, pero la empresa tuvo mucho éxito en su oferta de bonos con vencimientos de cinco a 30 y 40 años.

* El diferencial de los papeles de Meta sobre los bonos del Tesoro osciló entre 50 puntos básicos en el bono a cinco años y 110 puntos básicos en el de 40 años, según IFR News.

* Los intermediarios de Wall Street usualmente tratan de asegurar el rendimiento de los bonos que ofrecen y, como parte de ese proceso, venden bonos del Tesoro como una cobertura que asegure el costo de la emisión antes de que se coloque.

* Los inversores también se preocuparon por cómo puede afectar a la futura política monetaria el largo cierre parcial del Gobierno federal estadounidense, que ya ha cumplido 30 días, teniendo en cuenta la falta de datos macroeconómicos en Estados Unidos.

* El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años ganó 3,5 puntos básicos (pb), a un 4,093%, tras anotar el miércoles su mayor subida desde junio. El retorno a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas de interés, subía 2,6 puntos básicos, al 3,612%.

* "Es posible que tengamos otro mes en el que no se recojan datos del mercado laboral si el cierre del Gobierno no termina pronto", dijo Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Capital Management.

Esperamos disponer de datos privados, pero no está claro cómo los considerará la Fed.

LeBas afirmó que las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre siguen siendo bastante altas a pesar de la falta de datos.

La reducción de los aranceles a la importación de productos procedentes de China a Estados Unidos también puede ayudar a reducir las presiones, añadió.

Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, que mide la brecha entre las tasas a dos y 10 años, se situaba en 47,3 puntos básicos, con pocos cambios desde el miércoles.

El Banco Central Europeo, por su parte, mantuvo sin cambios las tasas de interés por tercera reunión consecutiva el jueves y no ofreció pistas sobre futuros movimientos, mientras disfruta de un raro periodo de baja inflación y crecimiento estable. (Reporte de Tatiana Bautzer; edición en español de Javier López de Lérida)