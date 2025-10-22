Rendimientos en EEUU suben mientras el mercado se consolida, pero la tendencia bajista se mantiene

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el miércoles después de caer durante dos sesiones consecutivas, ya que el mercado se mantuvo en un rango ajustado de cotización, mientras el cierre del Gobierno entra en su día 22 sin una solución a la vista.

* El presidente Donald Trump rechazó el martes la petición de los principales legisladores demócratas de reunirse hasta que termine el cierre del Gobierno estadounidense, que dura ya tres semanas.

* Toda la bancada demócrata, salvo tres senadores, está reteniendo su apoyo a un proyecto de ley de financiación provisional impulsado por los republicanos, a menos que Trump y suficientes legisladores republicanos acuerden una extensión de un crédito fiscal mejorado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que expira el 31 de diciembre.

* Los inversores esperan el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que se conocerá el viernes, pero no se prevé que el resultado cambie la mentalidad de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual.

* En las operaciones matinales, el rendimiento de la deuda de referencia a 10 años subía 1,3 puntos básicos (pb), al 3,976%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años avanzaba levemente al 4,554%.

* En la parte delantera de la curva, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, subía al 3,461%.

* El mercado espera que la Fed reduzca las tasas dos veces más este año, con un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión del 28-29 de octubre, según los cálculos de LSEG usando futuros de tasas. Para 2026, el mercado de futuros de los fondos de la Fed ha descontado tres recortes más de 25 puntos básicos.

* La curva de rendimientos, por su parte, se empinaba un poco, con el diferencial entre la deuda a dos y 10 años en 51,2 puntos básicos, frente a los 50,6 puntos básicos del martes. Se trata de un retroceso respecto a la tendencia de aplanamiento observada en los últimos días.

* La curva alcanzó los 50 puntos básicos en la sesión anterior, la más plana desde el 17 de septiembre, lo que sugiere que los inversores podrían haber reducido sus expectativas de inflación. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; editado en español por Ricardo Figueroa)