Rendimientos en EEUU suben mientras la paralización del Gobierno pospone el informe de empleo

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 3 oct (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían ligeramente el viernes en un mercado poco activo, ya que el aplazamiento de datos laborales debido a la paralización parcial del Gobierno al mercado sin mucha dirección.

* Con el cierre del gobierno de Estados Unidos el miércoles, después de que los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de financiación, el Departamento de Trabajo detuvo la publicación de un informe mensual de empleo, previsto para el viernes, que era crucial para que la Reserva Federal y los inversores evalúen la salud de la economía y la dirección de las tasas de interés.

* Los agentes en el mercado se encuentran en dificultades para hacerse una idea de la economía, utilizando estimaciones alternativas y encuestas privadas publicadas a principios de esta semana, las que seguían apuntando a una desaceleración gradual del mercado laboral.

* "Estamos atrapados en un mundo en el que tenemos que vivir con los datos privados y no con los datos del Gobierno, lo que provoca una gran incertidumbre en torno a lo que deberíamos estar haciendo", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* El dato más esperado del viernes fue la publicación por parte del Instituto de Gerencia y Abastecimiento del Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) de septiembre, que mostró que la actividad del sector servicios se estancó en septiembre debido a la ralentización de los nuevos pedidos y una moderación del empleo se sumó a la evidencia de la atonía del mercado laboral.

* Los rendimientos del Tesoro, que se mueven de forma inversa a los precios, no variaron mucho tras los datos del ISM, salvo una breve caída de los de dos años.

* Los inversores también prestaron atención a los comentarios de los funcionarios de la Fed, que mostraban la diversidad de opiniones dentro del banco central sobre la posible senda de las tasas de interés.

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró el viernes reticente a una serie de recortes de las tasas de interés, ya que la inflación sigue estando sobre el objetivo del 2% fijado por el banco central.

* El gobernador de la Fed, Stephen Miran, uno de los principales asesores económicos del presidente Donald Trump, abogó por una política monetaria mucho más expansiva. * El rendimiento de referencia a 10 años se situaba por última vez en el 4,113%, con un alza de unos 2 puntos básicos, mientras que el de dos años cotizaba con un avance de casi 2 puntos al 3,568%.

(Reporte de Davide Barbuscia; edición en español de Javier López de Lérida)