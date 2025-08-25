Rendimientos en EEUU suben mientras operadores calibran política monetaria Fed antes de subastas

Por Karen Brettell

25 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el lunes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que es probable -aunque no seguro- un recorte de tasas de interés en septiembre, antes de una subasta de deuda a corto y mediano plazo esta semana.

* Powell dijo que los riesgos para el mercado laboral están aumentando, pero también señaló que la inflación sigue siendo una amenaza y que una decisión no es algo definitivo.

* Los operadores son conscientes de que los datos de agosto, que se publicarán antes de la reunión de la Fed del 16-17 de septiembre, aún podrían influir en la senda de política monetaria.

* Septiembre "parece ser el escenario base en este momento", dijo Jan Nevruzi, estratega de tasas estadounidenses de TD Securities en Nueva York. Sin embargo, "si se publican datos muy sólidos en las próximas semanas, podría retrasarse un poco".

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros sobre fondos federales de la Fed ven un 84% de probabilidades de un recorte en septiembre.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, subió 4 puntos básicos, al 3,728%, y el de las notas a 10 años avanzó 1,3 puntos básicos, al 4,271%.

* La curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años se aplanaba en torno a 3 puntos básicos, a 54 puntos básicos.

* El Tesoro venderá US$69.000 millones en deuda a dos años el martes; US$70.000 millones a cinco años el miércoles; y US$44.000 millones a siete años el jueves.

* El principal dato económico estadounidense que se publicará esta semana será el de gastos de consumo personal (PCE), el viernes. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)