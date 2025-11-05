Rendimientos en EEUU suben por datos económicos y preocupación por la oferta de deuda

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 5 nov (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el miércoles, revirtiendo los descensos anteriores, después de datos económicos que sorprendieron al alza y mostraron una resistencia económica, y tras el anuncio de un refinanciación del Tesoro que indicaba posibles aumentos de las emisiones de deuda a largo plazo.

* Los rendimientos, que se mueven de forma inversa a los precios, habían bajado durante la noche debido a la demanda de activos de refugio espoleada por el temor a una burbuja bursátil.

* Sin embargo, la presión vendedora sobre los bonos se reanudó en las operaciones de la mañana, elevando los rendimientos, ya que unos datos de empleo y del sector servicios mejores de lo esperado erosionaron la confianza del mercado en una mayor relajación monetaria de la Reserva Federal.

* "Los motores (económicos) tradicionales, como el comercio minorista y los servicios profesionales, están rezagados (...) No obstante, seguimos viendo un mercado laboral fuerte", dijo David Russell, responsable mundial de estrategia de mercado de TradeStation. "Los datos no son necesariamente tan malos como para provocar recortes de tasas", añadió.

* El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo en octubre, tras un descenso de 29.000 en septiembre, inferior al comunicado inicialmente, mostró el miércoles el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el empleo privado sumaría en 28.000 puestos de trabajo tras la caída de 32.000 de septiembre.

* El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo que su índice de gestores de compras no manufactureros subió a 52,4 el mes pasado desde los 50,0 de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PMI de servicios subiera a 50,8 puntos. El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

* Los operadores de futuros sobre tasas asignaban una probabilidad del 64% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria de diciembre, frente al 70% anterior a la publicación de los datos del miércoles, mostraron los datos de LSEG.

* El rendimiento de referencia a 10 años subía 5 puntos básicos, al 4,139%, mientras que el de dos años ganaba 4 puntos básicos, al 3,625%. Más lejos en la curva, el rendimiento a 30 años avanzaba al 4,722%. El miércoles, el Departamento del Tesoro dijo que espera mantener estable el tamaño de sus subastas de cupones nominales y notas a tipo variable durante al menos los próximos trimestres, pero que está empezando a considerar futuros aumentos. Esto añadió cierta presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo, empinando la curva de rendimiento. El diferencial entre los rendimientos a dos y diez años subió a 52 puntos básicos, la mayor pendiente en más de dos semanas. (Reportaje de Davide Barbuscia; Edición de Andrea Ricci)