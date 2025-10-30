Rendimientos en EEUU suben por las perspectivas inciertas de nuevas bajas de tasas de la Fed

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos seguían subiendo el jueves, ya que los mercados veían menos probabilidades de otro recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre y se preguntaban sobre los efectos de un largo cierre parcial del Gobierno en la política monetaria.

* En una conferencia de prensa el miércoles, después de que el banco central de Estados Unidos anunció un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que otro en diciembre "no es una conclusión inevitable", lo que pilló desprevenidos a los inversores.

* El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años ganaba 2,3 puntos básicos (pb), a un 4,095%, tras anotar el miércoles su mayor subida desde junio. El retorno a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas de interés, subía 1,8 puntos básicos, al 3,604%.

* La disponibilidad de datos económicos estadounidenses en un contexto de cierre del Gobierno federal, que cumple 30 días, es una cuestión clave para los inversores.

* "Es posible que tengamos otro mes en el que no se recojan datos del mercado laboral si el cierre del Gobierno no termina pronto", dijo Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Capital Management. "Esperamos disponer de datos privados, pero no está claro cómo los considerará la Fed".

* LeBas afirmó que las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre siguen siendo bastante altas a pesar de la falta de datos.

* La reducción de los aranceles a la importación de productos procedentes de China a Estados Unidos también puede ayudar a reducir las presiones, añadió.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, que mide la brecha entre las tasas a dos y 10 años, se situaba en 47,3 puntos básicos, con pocos cambios desde el miércoles.

* El Banco Central Europeo, por su parte, mantuvo sin cambios las tasas de interés por tercera reunión consecutiva el jueves y no ofreció pistas sobre futuros movimientos, mientras disfruta de un raro periodo de baja inflación y crecimiento estable. (Reporte de Tatiana Bautzer; edición en español de Javier López de Lérida)