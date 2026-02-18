Rendimientos en EEUU suben por sólidos datos económicos y débil subasta de bonos

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 18 feb (Reuters) -

Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron el miércoles, porque sólidos datos económicos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios durante los próximos meses, luego de que una venta de 16.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 20 años atrajo una demanda mediocre.

* Los datos mostraron que los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos subieron más de lo esperado en diciembre y que los envíos se dispararon, lo que apunta a un sólido gasto empresarial en equipamiento y a un crecimiento económico sólido en el cuarto trimestre.

* Esto se vio reforzado por otros datos que mostraron que la producción en las fábricas aumentó en enero en su mayor medida en 11 meses.

* "Los datos que hemos recibido hoy son bastante buenos", dijo Tom di Galoma, director general de Mischler Financial Group.

* Se considera probable que el banco central estadounidense mantenga las tasas de interés sin cambios durante los próximos meses, ya que el mercado laboral parece relativamente sólido, aunque con señales de debilidad, y la inflación se modera.

* Según las actas de la reunión del 27 y 28 de enero, los responsables de la Fed acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios. Sin embargo, siguieron divididos sobre lo que podría suceder.

* Varios plantearon el riesgo de posibles subidas de los costes de financiación si la inflación se mantiene alta, mientras que otros se mostraron divididos sobre si se justificarían nuevos recortes y cuándo.

* El rendimiento a dos años, que suele evolucionar en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subió 2,3 puntos básicos, a un 3,46%, tras haber tocado el martes un mínimo de cuatro meses, de 3,385%.

* El retorno a 10 años subió 2,7 puntos básicos, al 4,081%, que se compara con el piso de 4,018% del martes, el nivel más bajo desde el 28 de noviembre.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se mantuvo en 62 puntos básicos.

(Reporte de Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida)