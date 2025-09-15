Rendimientos estadounidenses bajan tras los datos del Empire State, con la Fed en el punto de mira

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 sep -

Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron el lunes, después de que un índice de la actividad manufacturera en Nueva York se situó bajo las expectativas, mientras los inversores se preparaban para el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

* El índice Empire State de la Reserva Federal de Nueva York se situó en -8,7 en septiembre, su primera lectura negativa desde junio y menos que la estimación de 5,0 de los economistas encuestados por Reuters.

* El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 2,6 puntos básicos, hasta el 4,034%, y se encaminaba a su tercer descenso en cuatro sesiones.

* Los rendimientos han caído en las últimas semanas a medida que una serie de datos económicos que apuntaron a un debilitamiento del mercado laboral impulsaban las expectativas de que la Reserva Federal sea más agresiva a la hora de recortar las tasas de interés.

* En este caso podríamos estar ante una situación de "compra el rumor y vende con la noticia", dijo Scott Welch, director de inversiones de Certuity.

* "En otras palabras, la gente ha estado posicionando sus carteras y los rendimientos han caído en consecuencia en previsión de un recorte de tasas. Así que una vez que se anuncie, si es lo que todo el mundo esperaba (...) me sorprendería que el extremo largo de la curva siga cayendo y no me sorprendería que, de hecho, el extremo largo de la curva empiece a subir de nuevo debido a los temores inflacionistas", añadió.

* La rentabilidad del bono a 30 años cedió 2,6 puntos básicos, a un 4,653%.

* Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado prevé un recorte de al menos 25 puntos básicos al término de la reunión del miércoles, con un 4% de posibilidades de un recorte superior a 50 puntos básicos.

* Una parte muy vigilada de la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que mide la diferencia entre la deuda a dos y 10 años, considerado como un indicador de las expectativas económicas, se situó en 49,7 puntos básicos positivos.

* El presidente Donald Trump ha criticado al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar las tasas de forma más agresiva, al tiempo que ha intentado despedir a la gobernadora Lisa Cook. Además, el Senado celebrará una votación más tarde el lunes para el candidato de Trump a la junta Stephen Miran.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajó 2,3 puntos básicos, a un 3,535%.

(Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)