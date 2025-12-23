Rendimientos estadounidenses suben tras un PIB del tercer trimestre superior a lo esperado

Por Matt Tracy

23 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el martes tras conocerse que la economía estadounidense creció más de lo previsto en el tercer trimestre.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía 2,71 puntos básicos (pb) y se situaba en el 4,198%. El retorno del papel a 30 años subió por última vez 2 pb, hasta el 4,863%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 64,6 puntos básicos.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, subió 4,7 puntos básicos, hasta el 3,55%.

* El swap a cinco años vinculado a la inflación del dólar estadounidense, considerado por algunos como un mejor indicador de las expectativas de inflación debido a las posibles distorsiones causadas por la relajación cuantitativa de la Reserva Federal, se situó por última vez en el 2,439%.

* Los nuevos datos del PIB publicados el martes por el Departamento del Comercio mostraron que la economía estadounidense creció un 4,3% en el tercer trimestre, por encima de la previsión del 3,2% de Dow Jones.

* El crecimiento se debió en gran parte al fuerte gasto de los consumidores estadounidenses, según el Departamento del Comercio.

* "Si la economía sigue produciendo a este nivel, no habrá tanta necesidad de preocuparse por una ralentización de la economía y las preocupaciones podrían volver a centrarse en la restricción de la estabilidad de precios", afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, en comentarios escritos.

* El Departamento del Tesoro ha programado varias subastas importantes de deuda para esta semana festiva. El martes subastará US$70.000 millones en pagarés a 5 años, a la que seguirá el miércoles una subasta de US$44.000 millones en pagarés a siete años.

* Los mercados de renta fija cerrarán temprano el miércoles a las 1400 horas y permanecerán cerrados hasta el jueves, día festivo de Navidad.

