Rendimientos Tesoro caen preocupación comercio y bancos regionales frenan apetito por el riesgo

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó el jueves, con el retorno de la nota a dos años alcanzando su menor nivel en más de tres años, ya que las preocupaciones sobre la tensión comercial entre Estados Unidos y China, y sobre el mercado de crédito, frenaron el apetito por activos de mayor riesgo.

* Los rendimientos se han movido bruscamente a la baja desde el viernes, cuando Donald Trump amenazó con elevar los aranceles sobre los productos chinos a tres dígitos.

* A eso le siguió esta semana el cobro por ambos países de tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo y las críticas de funcionarios estadounidenses a la ampliación de los controles de exportación de tierras raras por parte de China.

* Los rendimientos cayeron tras una liquidación en Wall Street debido a la caída en los bancos regionales después de que Zions Bancorporation dijera que daría de baja dos préstamos comerciales e industriales, aumentando las preocupaciones sobre el mercado de crédito tras las quiebras del fabricante de autopartes First Brands y el prestamista subprime Tricolor.

* "Los mercados están empezando a reaccionar ante la posibilidad de que una guerra comercial más intensa pueda perjudicar no sólo a la economía mundial, sino también a la nuestra", dijo Ron Albahary, director de inversiones de LNW en Filadelfia, agregando que las preocupaciones sobre el crédito aumentaron la ansiedad.

* "En este punto, lo que podríamos estar viendo es simplemente una huida hacia la calidad, una huida tradicional hacia la calidad, que está causando que los bonos del Tesoro suban un poco aquí".

* La rentabilidad de la nota de referencia del Tesoro a 10 años bajó 6,9 puntos básicos, hasta el 3,976%, tras caer hasta el 3,971%, su nivel más bajo desde el 7 de abril.

* El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que le gustaría un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos este mes, debido a los resultados mixtos del mercado laboral, pero que ve una senda de recortes más lenta si el mercado laboral se acelera o el PBI se mantiene.

* Su colega Stephen Miran volvió a defender una senda de recortes aún más agresiva.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén un recorte de al menos 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal que se celebrará a finales de mes, con un 3,2% de probabilidades de una reducción superior a 50 puntos básicos.

* El rendimiento de la deuda del Tesoro a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés de la Fed, cayó 8 puntos básicos, hasta el 3,426%, tras bajar hasta el 3,412%, su menor nivel desde septiembre de 2022.

* Los inversores también han estado lidiando con la falta de datos económicos debido al actual cierre del gobierno federal.

* El rendimiento del bono a 30 años cayó 5,5 puntos básicos, hasta el 4,583%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 54,7 puntos básicos.

(Reporte de Chuck Mikolajczak, editado en español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)