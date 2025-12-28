Renfe conectará Alemania con la frontera ucraniana a través de su operador checo Leo Express

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - Leo Express, el operador checo que tiene a Renfe como principal accionista, ha anunciado una nueva ruta que conectará Alemania con la frontera ucraniana a partir de junio de 2026, incluyendo paradas intermedias en República Checa y Polonia.

Esta conexión será una de las rutas más largas de Europa, con una extensión total de 1.300 kilómetros, y se concibe para eliminar las "cortinas de hierro" que la compañía cree que siguen existiendo entre los lados oriental y occidental en Europa.

La estación de salida estará en la ciudad polaca de Przemysl, junto a la frontera con Ucrania, y llegará a Fráncfort unas 18 horas después, parando en Cracovia, Ostrava, Praga, Dresden, Leipzig y Érfurt, entre otras ciudades.

Leo Express comenzará a operar esta ruta el 25 de junio con el apoyo de Renfe, que es su principal accionista, con precios para los billetes que empiezan desde los 2 euros.

En 2021, la española adquirió el 50% de ese operador y desde entonces ha experimentado un crecimiento en sus operaciones, como otra nueva ruta que espera operar a partir de diciembre de 2027 entre Praga y Venecia en un servicio nocturno.

Otra de sus nueva líneas será la que conectará Varsovia con Cracovia en Polonia desde el 1 de marzo de 2026, con billetes promocionales desde los 2 euros, al mismo tiempo que ampliará sus frecuencias entre Praga y Cracovia.

Recientemente, Renfe Alquiler de Material Ferroviario, empresa del grupo Renfe especializada en el alquiler de trenes, también cerró el alquiler a Leo Express de tres trenes del modelo Talgo VI durante un periodo de 10 años.

El operador checo es una de las principales palancas de la estrategia de internacionalización del operador público español, junto con el servicio que ya presta en Arabia Saudí entre Meca y Medina y las rutas que ya tiene en Francia o las de Italia, en este último caso a través de su participada Arenaways, además de su presencia como asesor en México, Estados Unidos o los países bálticos.