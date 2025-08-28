Renfe llegará a Varsovia el año que viene a través de su operador checo Leo Express

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Leo Express, operador ferroviario checo participado al 50% por Renfe, estrenará una nueva ruta en Polonia en 2026 que llegará hasta su capital, Varsovia, desde Cracovia y en conexión con Praga, en República Checa. A partir del 1 de marzo del año que viene, dos trenes diarios saldrán de Varsovia camino a Cracovia, con billetes promocionales desde 2 euros y con un tiempo de recorrido de unas tres horas, según ha anunciado Leo Express. El operador amplía de esta forma la línea que ya prestaba entre Praga y Cracovia, para llegar hasta Varsovia, al mismo tiempo que amplía sus frecuencias entre Praga y Cracovia, hasta las cuatro al día (dos de ellas no llegan hasta Varsovia).

Uno de los dos trenes que harán la línea completa será nocturno --un servicio que ya no existe en España--, ya que se podrá viajar desde Varsovia a la capital checa entre las 22.41 y las 7.43 horas. En sentido Praga-Varsovia se podrá viajar entre las 21.23 y las 6.15 horas, unas 9 horas de viaje.

Los trenes que prestarán este servicio son del fabricante suizo Stadler --que tiene una fábrica en Valencia--, a los que se puede acceder sin peldaños al tren (facilitando el tránsito a personas con movilidad reducida), con aire acondicionado, wifi 5G y tres clases, como una 'premium' con bebidas incluidas.

Leo Express hace alusión directa a su mayor accionista, Renfe, para defender la "seguridad, fiabilidad y puntualidad" que ofrecen sus servicios, gracias a la experiencia que aporta el operador nacional español. Asimismo, la compañía no descarta ampliar en el futuro sus operaciones en territorio polaco, así como entrar en las líneas de servicio público (principalmente trenes regionales y cercanías).