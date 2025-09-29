Renfe se incorpora a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles para fortalecer su presencia en esta región
Economía.- Renfe se incorpora a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles para fortalecer su presencia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Renfe refuerza su presencia en América del Norte mediante la incorporación de su filial Renfe Proyectos Internacionales a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, según ha informado la firma en un comunicado. Su integración en esta organización responde a la necesidad de estrechar vínculos con el tejido institucional y empresarial local de esta región y ofrece acceso a la compañía a espacios estratégicos de visibilidad y participación activa en iniciativas técnicas y regulatorias que contribuyen al avance del sector ferroviario. En paralelo, Renfe Proyectos Internacionales participará en ExpoRail, el encuentro que reunirá a 500 expertos de 14 países en el área de Santa Fe de Ciudad de México durante los días 2 y 3 de octubre. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles agrupa a las empresas más representativas del sector ferroviario en México, Estados Unidos y Canadá entre las que se encuentras constructoras, consultoras e ingenierías de este ámbito.
Otras noticias de México
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
- 3
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 4
“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país