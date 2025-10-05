Renfe vende más de 4 millones de billetes del programa Verano Joven 2025 y crece un 56% el número de viajeros

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Renfe ha vendido más de 4 millones de billetes en el marco del programa Verano Joven 2025, iniciativa destinada a jóvenes entre 18 y 30 años que clausuró el pasado 30 de septiembre. En esta edición, Renfe ha vendido más de 1,4 millones de billetes frente al año anterior y ha registrado un crecimiento del 56,71% de viajeros respecto a la campaña de 2024. Además, Renfe puso en marcha una promoción adicional para los miembros de su programa de fidelización Más Renfe, que ofrecía un viaje gratuito por cada dos trayectos realizados este verano en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia dentro del programa Verano Joven.

Los clientes han obtenido un código para adquirir un billete gratis en trenes AVE o Larga Distancia seleccionados. Cada viajero ha podido obtener un máximo de dos códigos, canjeables hasta el 31 de diciembre de 2025.

DESCUENTOS DE HASTA EL 90% EN TRENES

Los billetes para los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años han contado con rebajas del 50% en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia, con un descuento máximo de 30 euros por título. Los descuentos del 50% se aplicaron también a los billetes sencillos Avant y del 90% en el resto de los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico.

Por otra parte, el programa Verano Joven también ha ofrecido descuentos del 50% en el Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses (adquirido a través de Renfe) para que los jóvenes de 18 a 30 años viajen por Europa. La compañía ha vendido un total de más de 6000 pases para viajar por Europa durante este periodo.