Rennes vence 1-0 el duelo de "multimillonarios" contra el París FC

Con un solitario gol del suizo Breel Embolo, el Rennes se impuso este viernes 1-0 en su visita al París FC de la 12ª jornada de Ligue 1, un duelo entre dos clubes propiedad de multimillonarios de la industria del lujo.

El París FC es propiedad desde 2024 de la familia Arnault, que controla el grupo de lujo LVMH, mientras que el Rennes fue adquirido hace 27 años por la familia Pinault, conocidos por el grupo Kering.

Sobre el césped, la victoria fue para el club bretón, gracias a un contraataque aprovechado por Embolo (81'), que había entrado al césped minutos antes.

El Rennes suma 18 puntos y se sitúa provisionalmente en la 8ª posición, mientras que el París FC se mantiene 11º con 14 puntos.

