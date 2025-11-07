Rennes vence 1-0 el duelo de "multimillonarios" contra el París FC
Con un solitario gol del suizo Breel Embolo, el Rennes se impuso este viernes 1-0 en su visita al París FC de la 12ª jornada de Ligue 1, un duelo entre dos clubes propiedad...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Con un solitario gol del suizo Breel Embolo, el Rennes se impuso este viernes 1-0 en su visita al París FC de la 12ª jornada de Ligue 1, un duelo entre dos clubes propiedad de multimillonarios de la industria del lujo.
El París FC es propiedad desde 2024 de la familia Arnault, que controla el grupo de lujo LVMH, mientras que el Rennes fue adquirido hace 27 años por la familia Pinault, conocidos por el grupo Kering.
Sobre el césped, la victoria fue para el club bretón, gracias a un contraataque aprovechado por Embolo (81'), que había entrado al césped minutos antes.
El Rennes suma 18 puntos y se sitúa provisionalmente en la 8ª posición, mientras que el París FC se mantiene 11º con 14 puntos.
lh/dam/cl
Más leídas
- 1
Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
- 2
Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
- 3
China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian
- 4
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)