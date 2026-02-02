Rennes y Liverpool acuerdan la llegada de Jérémy Jacquet a los Reds en el verano

El Rennes francés y el Liverpool inglés anunciaron este lunes haber alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensor galo Jérémy Jacquet, que fichará por los Reds el próximo verano por un monto estimado por la prensa en más de 80 millones de dólares.

"Jérémy Jacquet se unirá al Liverpool, pilar del fútbol continental, a partir del 1 de julio de 2026. Antes de llegar a Inglaterra, el defensor terminará el ejercicio 2025/2026 en el Rennes", escribió el club francés en su comunicado.

A sus 20 años, Jacquet se convierte en la mayor venta de la historia del Rennes por delante de otro Jérémy, Doku, el extremo belga que fichó por el Manchester City en 2023 por 65 millones de euros.

Internacional sub 21 francés, Jacquet es considerado como uno de los jóvenes más prometedores en su puesto. El Chelsea ya había puesto sus ojos en él, aunque finalmente terminó llevándoselo el Liverpool.