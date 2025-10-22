Renuncia canciller de Argentina Gerardo Werthein: oficial

BUENOS AIRES, 22 oct (Reuters) - El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al cargo, dijo el miércoles a Reuters el portavoz presidencial, tras días de incertidumbre sobre su futuro.

El portavoz Manuel Adorni no informó quién será su reemplazante ni cuándo lo anunciarán.

Medios locales especulaban con una salida de Werthein después de las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo domingo, luego de que el presidente libertario, Javier Milei, dijera que prevé hacer una reestructuración de gabinete.

Werthein había ingresado al cargo a principios de noviembre de 2024 tras la destitución de su antecesora Diana Mondino y llevó adelante una política de alineamiento con los Gobiernos de Israel y Estados Unidos, donde Milei fue recibido por el presidente Donald Trump la semana pasada. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola y Walter Bianchi)