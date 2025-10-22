Renuncia canciller de Argentina Gerardo Werthein: oficina presidencial

Buenos Aires, 22 oct (Reuters) - El canciller argentino, Gerardo Werthein, renunció a su cargo, dijo el miércoles a Reuters el portavoz presidencial, días antes de unas elecciones de medio término claves para el Gobierno del presidente libertario, Javier Milei.

El portavoz Manuel Adorni no señaló quién será su reemplazante ni cuándo lo anunciarán, aunque la salida de Werthein era esperada luego que Milei anunciara una reestructuración de gabinete tras los comicios legislativos del domingo, que son vistos como un termómetro de la gestión del Gobierno.

Werthein había sido cuestionado por una parte del Gobierno después de la

reunión de Donald Trump con Milei

en la Casa Blanca la semana pasada, en la que el mandatario estadounidense dijo que "no vamos a perder nuestro tiempo" si el partido de Milei no gana los comicios, condicionando un importante salvataje financiero al resultado electoral.

De todos modos, el Tesoro estadounidense ya hizo una intervención inusual en la plaza cambiaria argentina y anunció un "swap" de monedas con el Banco Central (BCRA) por US$20.000 millones, medidas que generaron malestar en algunos sectores de Estados Unidos.

Werthein había ingresado al cargo a principios de noviembre de 2024 tras la destitución de su antecesora Diana Mondino y llevó adelante una política de alineamiento con los Gobiernos de Israel y Estados Unidos. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola y Walter Bianchi)