Renuncia CEO de Botafogo tras reportes de diferencias con el dueño, John Textor

El CEO del Botafogo, Thairo Arruda, anunció este viernes que deja el cargo, tras versiones de la prensa brasileña sobre diferencias con el propietario, el estadounidense John Textor, en torno a mecanismos de financiamiento para el club carioca

Campeón en 2024 de la liga brasileña y de la Copa Libertadores, el Fogão atraviesa problemas económicos y pugnas en tribunales con el Eagle Football Holding, transnacional de clubes a la que pertenece junto al Olympique de Lyon y al Molenbeek belga

"Llegó el momento de despedirme", publicó Arruda en un mensaje en Instagram con el que cerró cuatro años como CEO de la SAF (Sociedad Anónima de Fútbol) del Botafogo

"Pasamos por recuperaciones, momentos de crisis, noches en vela, decisiones difíciles... Vivimos el mejor año de la historia en 2024", agregó. "Cada etapa dejó huellas profundas"

El equipo de Rio de Janeiro tiene desde el 31 de diciembre una prohibición de fichajes de la FIFA por una deuda con Atlanta United, de la MLS, por la adquisición en 2024 del argentino Thiago Almada, hoy en el Atlético de Madrid

Según la prensa local, Arruda se mostró contrario a las condiciones de un préstamo por US$25 millones que gestiona Textor para tratar de levantar el "transferban"

En su mensaje, sin embargo, el CEO saliente expresó "agradecimiento" a Textor por "haberme invitado a formar parte de este proyecto"

A finales de enero, la justicia brasileña prohibió al Botafogo vender jugadores y activos del club, de acuerdo con una sentencia consultada por la AFP

El equipo carioca, con el argentino Martín Anselmi como entrenador, ocupa con tres puntos el octavo lugar del Brasileirão 2026, con apenas dos fechas disputadas

La crisis en Eagle estalló por deudas del Lyon que estuvieron a punto de costarle a ese equipo un descenso administrativo en Francia

Textor fue destituido como director del holding, criticado por su gestión en el club francés, pero sigue siendo propietario del Botafogo

El estadounidense alega que el equipo brasileño financió pérdidas del Lyon y reclama que Eagle debe pagar esa deuda