Renuncia el jefe de confianza y seguridad de openai

ESTOCOLMO, 21 jul (Reuters) - El jefe de confianza y seguridad de OpenAI, Dave Willner, anunció el viernes en una publicación en LinkedIn que dejará la empresa, citando las presiones del trabajo sobre su vida familiar y afirmando que estaría disponible para labores de asesoramiento.

La Directora de Tecnología, Mira Murati, dirigirá directamente el equipo de forma interina, y Willner seguirá asesorando hasta finales de año, dijo OpenAI en un comunicado.

Los departamentos de confianza y seguridad han adquirido un papel destacado en empresas tecnológicas como OpenAI, Twitter , Alphabet y Meta en su intento de limitar la difusión de discursos de odio, desinformación y otros contenidos perjudiciales en sus plataformas.

Al mismo tiempo, ha aumentado la preocupación por el impacto negativo de la IA.

La empresa describió el trabajo de Willner como "fundamental para hacer operativo nuestro compromiso con el uso seguro y responsable de nuestra tecnología" y afirmó que está buscando un "líder técnicamente cualificado" para sustituirle.

Willner asumió su cargo en OpenAI en febrero de 2022 tras trabajar en Airbnb y Facebook. Atribuyó su decisión de renunciar a las crecientes exigencias de su trabajo que afectaban a su vida familiar.

"Cualquiera con niños pequeños y un trabajo súper intenso puede identificarse con esa tensión, creo, y estos últimos meses realmente me han dejado claro que iba a tener que priorizar uno u otro", dijo en la publicación.

"Este verano he colocado entre mis OKR (objetivos y resultados clave) enseñar a los niños a nadar y a montar en bicicleta".

OpenAI, respaldada por Microsoft, cuyo chatbot de IA ChatGPT se convirtió a principios de este año en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia, ha dicho que depende de su equipo de confianza y seguridad para construir "los procesos y capacidades para prevenir el mal uso y el abuso de las tecnologías de IA".

(Reporting by Supantha Mukherjee in Stockholm and Fanny Potkin in Singapore; Editing by Barbara Lewis)

