Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EE. UU. vinculado a Epstein

LONDRES (AP) — El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció el domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense sentenciado por abuso sexual de menores.

Morgan McSweeney expresó que asumió la responsabilidad por haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson, de 72 años, para el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña en 2024.

“La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, dijo McSweeney en un comunicado. “Cuando se me preguntó, aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo".

Starmer enfrenta una tormenta política y preguntas sobre su juicio después de que documentos recién publicados, parte de un enorme conjunto de archivos de Epstein hechos públicos en Estados Unidos, sugirieron que Mandelson envió a Epstein información delicada para los mercados cuando era secretario de negocios del gobierno del Reino Unido durante la crisis financiera de 2008.

El gobierno de Starmer ha prometido publicar sus propios correos electrónicos y otra documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que supuestamente mostrarán que él engañó a las autoridades.

Mandelson, exministro del gabinete, embajador y veterano estadista del gobernante Partido Laborista, no ha sido arrestado ni acusado.

El primer ministro se disculpó esta semana por “haber creído las mentiras" de Mandelson. Dijo que “ninguno de nosotros conocía la profundidad de la oscuridad” de la relación entre Epstein y Mandelson cuando este fue evaluado para el puesto de diplomático.

Pero varios legisladores ya están pidiendo la dimisión de Starmer.

“Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones terribles”, dijo Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador de la oposición.

Oficiales de la Policía Metropolitana registraron la casa de Mandelson en Londres y otra propiedad vinculada a él el viernes. La policía dijo que la investigación es compleja y requerirá "una cantidad significativa de recolección y análisis de evidencia adicional."

La investigación policial del Reino Unido se centra en una posible mala conducta en el cargo público, y Mandelson no está acusado de ningún delito sexual.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de su puesto de embajador debido a revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Epstein. Pero los críticos dicen que los correos electrónicos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre el criterio de Starmer para nombrar a Mandelson desde el principio.

Las nuevas revelaciones incluyen documentos que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein tras la crisis financiera global de 2008. También incluyen registros de pagos por un total de US$75.000 en 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su marido Reinaldo Avila da Silva.

Antes de este escándalo, Mandelson tuvo que dimitir dos veces de altos cargos gubernamentales debido a escándalos relacionados con el dinero o la ética.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.