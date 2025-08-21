Renuncia el ministro de Hacienda chileno

Se espera un cambio de gabinete, según la prensa local. A siete meses del término de esta administración, Marcel era de los pocos secretarios de Estado que acompañaban al mandatario desde el inicio de su gobierno, en marzo de 2022, y un pilar fundamental de su gestión.

Durante su liderazgo a cargo de la billetera fiscal se logró aprobar la reforma de pensiones y el sueldo mínimo subió de US$361 en marzo de 2022, a US$546 desde mayo de 2025 y se incrementará a 556 a partir de enero de 2026. Pero se va con críticas por incumplimientos a metas fiscales.

De hecho, el próximo desafío de su cartera es la discusión legislativa del presupuesto 2026, entre septiembre y noviembre, en el Congreso Nacional.

La salida de Marcel se suma a la de Esteban Valenzuela, que hasta este miércoles era el ministro de Agricultura y a quien el presidente le pidió la renuncia.

Su remoción se debería a una suerte de "castigo político" a su partido la Federación Regionalista Verde Social, porque quebró la unidad oficialista al salir del pacto parlamentario y llevar una lista alternativa de cara a las próximas elecciones.

