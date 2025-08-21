LA NACION

Renuncia el ministro de Hacienda chileno

"Por razones de carácter personal", anunció.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Renuncia el ministro de Hacienda chileno
Renuncia el ministro de Hacienda chileno

Se espera un cambio de gabinete, según la prensa local. A siete meses del término de esta administración, Marcel era de los pocos secretarios de Estado que acompañaban al mandatario desde el inicio de su gobierno, en marzo de 2022, y un pilar fundamental de su gestión.

Durante su liderazgo a cargo de la billetera fiscal se logró aprobar la reforma de pensiones y el sueldo mínimo subió de US$361 en marzo de 2022, a US$546 desde mayo de 2025 y se incrementará a 556 a partir de enero de 2026. Pero se va con críticas por incumplimientos a metas fiscales.

De hecho, el próximo desafío de su cartera es la discusión legislativa del presupuesto 2026, entre septiembre y noviembre, en el Congreso Nacional.

La salida de Marcel se suma a la de Esteban Valenzuela, que hasta este miércoles era el ministro de Agricultura y a quien el presidente le pidió la renuncia.

Su remoción se debería a una suerte de "castigo político" a su partido la Federación Regionalista Verde Social, porque quebró la unidad oficialista al salir del pacto parlamentario y llevar una lista alternativa de cara a las próximas elecciones.

(ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto
    1

    El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto

  2. Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile
    2

    Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber

  3. Habló Cristian Graf en el patio de su casa, donde fue enterrado su compañero de colegio
    3

    Habló Cristian Graf en el patio de su casa: “No sabemos cómo llegó Diego ahí”

  4. Así confirmó Wanda Nara que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi
    4

    Wanda Nara aseguró que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi: “Me llamaron para comunicarlo”

Cargando banners ...