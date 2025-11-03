Renuncia el presidente regional de Valencia, España, por su manejo de inundaciones el año pasado

MADRID (AP) — El líder de la región española de Comunidad Valenciana anunció que renunciaría debido al manejo de su gobierno de las devastadoras inundaciones repentinas del año pasado, en las que murieron 229 personas en la región. La gestión de Mazón en las tormentas ha sido ampliamente criticada.

Carlos Mazón ha enfrentado una presión continuada para que deje el cargo desde las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Esas llamadas se reiteraron la semana pasada en un funeral oficial celebrado en el primer aniversario del desastre, donde los familiares de las víctimas lo abuchearon e insultaron antes de que comenzara el evento.

Mazón ha sido duramente criticado por ciudadanos y rivales políticos por la lenta respuesta de su gobierno a la emergencia, que incluyó emitir una alerta de inundación a los celulares de la población mucho después de que las aguas desbordadas arrasaran con coches y destruyeran hogares.

Fue ampliamente criticado por haber asistido a un largo almuerzo el día de las inundaciones mientras los funcionarios de emergencia se reunían para gestionar la crisis.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.