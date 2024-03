El jefe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, renunció este viernes, forzado por un presunto caso de corrupción que llevó a la fiscalía a allanar su vivienda y oficina, informó el gobierno.

"Quiero comunicar que se ha producido la renuncia de Sergio Muñoz, director de la PDI. Esto se ha producido en el marco de diligencias que lleva adelante el ministerio público por el eventual delito de revelación de secreto", dijo Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile.

La casa y la oficina de Muñoz habían sido allanadas la mañana de este viernes por orden de la fiscalía. El ahora exdirector de la PDI será acusado por el ministerio público por infracciones a la entrega de información reservada, en una diligencia judicial prevista para el próximo martes.

Los allanamientos se enmarcan precisamente en la investigación conocida como "caso audios", a partir de la cual se obtuvieron informaciones que "involucran directamente" al director general de la PDI "en hechos constitutivos de delitos", dice un comunicado de la Fiscalía de Chile.

El llamado "caso audios" estalló en noviembre cuando un medio local dio a conocer la grabación de una conversación entre varios abogados, entre ellos Luis Hermosilla, conocido por trabajar en causas de alto impacto político y económico.

En el audio se habla de pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero, con el objetivo de lograr información privilegiada.

En el peritaje al celular de Hermosilla se encontraron indicios que comprometen al jefe policial en presuntos delitos, precisó la fiscalía.

Muñoz asumió como director general de la PDI en junio de 2021 en reemplazo de Héctor Espinosa, quien desde ese año también enfrenta un juicio por corrupción.

"Si bien al gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación (...) le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad", aseguró el viernes la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá.

Muñoz había asistido a reuniones en el palacio de gobierno por la tarde, pero luego de que el Consejo de Defensa del Estado anunciara una querella en su contra, el funcionario volvió a La Moneda para presentar su renuncia.

El presidente Gabriel Boric nombrará en los próximos días al próximo director de la institución. Hasta entonces, el prefecto general Claudio González desempeñará el cargo de forma interina.

Chile cuenta con dos instituciones policiales, la PDI, de carácter civil, y una uniformada, Carabineros de Chile.

