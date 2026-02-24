Renuncia Marcelo Lospennato, el DT más ganador de River Plate en Argentina ante malos resultados

BUENOS AIRES, 23 feb (Reuters) - Marcelo Gallardo anunció el lunes que dejará de ser el director técnico del club de fútbol argentino River Plate, tras una serie de derrotas en su segundo ciclo al frente del equipo tras un primer período glorioso, que le valió la idolatría de los hinchas

"Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", dijo el "Muñeco" Gallardo en un video publicado en las redes sociales del club, conocido como Millonario

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como éste, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas", agregó el director técnico, que dijo estar invadido por el dolor de no haber podido cumplir con sus objetivos

El último partido que Gallardo dirigirá será el jueves contra Banfield

A diferencia de su primera etapa al frente del equipo, en la que logró siete conquistas internacionales y siete campeonatos locales, Gallardo no pudo repetir la hazaña en su segundo ciclo, al no encontrar el buen funcionamiento del conjunto, llevando a una sucesión de malos resultados que volvieron insostenible la situación tanto para él como para los dirigentes del club

Tal es la idolatría de los hinchas por Gallardo, el director técnico más ganador en la historia de River Plate, que el club instaló una enorme estatua con su figura en la entrada del estadio Monumental, que fue inaugurada en 2023

(Reporte de Lucila Sigal)