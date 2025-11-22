Renuncia obispo de ciudad española de Cádiz, investigado por presunta pederastia

El obispo de la ciudad española de Cádiz, investigado por presunta pederastia, renunció y el papa León XIV nombró a un sucesor, informó este sábado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"El papa León XIV ha nombrado este sábado" a Ramón Darío Valdivia Giménez, actual obispo auxiliar de Sevilla, como nuevo obispo de Cádiz y Ceuta, "aceptando la renuncia presentada por monseñor Rafael Zornoza".

Zornoza, de 76 años, es investigado internamente por la Iglesia católica por presunta pederastia, según informó su diócesis a principios de la semana pasada, confirmando la información del diario español El País que reveló que el Vaticano había abierto las pesquisas.

Según El País, Zornoza es sospechoso de haber agredido sexualmente de forma continuada a un menor en los años 90, cuando él era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe, una localidad cercana a Madrid.

El caso, prescrito a nivel penal, fue transmitido a la Santa Sede a comienzos de año, cuando la víctima envió una denuncia al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el departamento del Vaticano encargado de este tipo de casos, que consideró los hechos creíbles y ordenó la apertura de una investigación canónica, según el diario español.

Cuando la diócesis de Cádiz confirmó la investigación, afirmó no obstante que "las acusaciones" eran "falsas".

La CEE no hizo ninguna mención a la investigación en su breve nota de prensa y el viernes su secretario general Francisco García Magán se limitó a pedir, en una rueda de prensa, "respeto a la presunción de inocencia" de Zornoza y alegó que el caso estaba en manos del Vaticano.

La Iglesia católica española, frecuentemente criticada por su opacidad respecto a los abusos sexuales a menores, accedió recién en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno y puso en funcionamiento este año un dispositivo para recibir denuncias e indemnizar a las víctimas.

La CEE indicó el viernes que ese mecanismo ha recibido 101 denuncias, de las cuales 58 fueron resueltas, sin especificar si eso significaba que los afectados habían sido reparados.

Según un informe pionero del Defensor del Pueblo (ombudsman), desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España, una cifra que la Iglesia rebaja en un propio reporte posterior a 1.057 casos registrados.

